В Москве аэропорты задержали 15 и отменили 10 рейсов из-за метели

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

Аэропорты Москвы в связи с непогодой задержали 15 и отменили 10 рейсов. Больше всего вылетов было задержано во Внуково, где отменили пять и задержали семь рейсов, свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания».

В Домодедово задержано восемь и отменены четыре рейса. В Шереметьево отменен один рейс. Столичные улицы всю ночь заметало снегом. Кадры уборки московских дорог опубликовал канал РЕН ТВ. Прирост снега, по прогнозам синоптиков, может достигнуть 17 см.

На улицах коммунальные службы работают в усиленном режиме. Водителей призвали отказаться от поездок из-за гололеда.

О том, что Москву будет заметать снегом две ночи подряд, накануне предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог добавил, что из-за сильного ветра на дорогах будут образовываться заносы. Температурный фон придет в норму.