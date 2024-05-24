Роллер сбил москвичку и накричал на нее, после чего женщина впала в кому Baza: в Москве роллер зацепился за поводок и отправил в кому 88-летнюю женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роллер в Москве зацепился за поводок собаки, вследствие чего 88-летняя владелица собаки ударилась головой и впала в кому, информирует Telegram-канал Baza. По данным источника, нарушитель даже не помог ей и уехал с места происшествия.

Пенсионерка попала в реанимацию, она подключена к ИВЛ. У Валентины диагностировали ушиб мозга, кровоизлияние и закрытую черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении канала.

Медики оценили состояние пострадавшей как критическое. Жизнь женщины под угрозой. Роллера разыскивают правоохранители.

Пострадавшая выгуливала собаку в парке в Тушино 22 мая. Мимо на роликовых коньках проехал парень. Роллер не заметил поводок и зацепился за него. В результате инцидента женщина упала на асфальт. Владелица собаки сильно ударилась головой. Авторы публикации уточнили, что роллер наорал на потерявшую сознание женщину и быстро скрылся с места.

Ранее в Твери задержали 17-летнего парня, который сбил 73-летнюю пенсионерку. У подростка отказали тормоза. Молодой человек вывернул руль, чтобы не выехать на встречную полосу. Однако в итоге водитель наехал на пожилую женщину. После этого он ретировался с места ДТП.

Подросток не имел прав управлять автомобилем в силу несовершеннолетнего возраста. Собственник машины числился мертвым. Против парня началось административное и уголовное разбирательства.