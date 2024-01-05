В Москве 45 лет назад задержали грабивших горожан Деда Мороза и Снегурочку

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В Москве 45 лет назад задержали банду, участники которой под видом Деда Мороза и Снегурочки обчищали дома зажиточных горожан. Детям они показывали спектакли и дарили подарки, а взрослых угощали клофелином и грабили, вспоминают РИА Новости.

Лидером банды оказался Евгений Кривошеев — несостоявшийся актер, который учился в Горьковском театральном училище. Он подавал большие надежды, но вспыльчивый характер помешал ему окончить вуз и сделать актерскую карьеру. Отчислившись из университета, Кривошеев встал на скользкую дорожку и отправился за решетку на девять лет. Выйдя из колонии, он сформировал банду из трех Дедов Морозов и Снегурочки.

Зажиточные москвичи приглашали «актеров» домой для новогодних представлений. Они разыгрывали представления для детей, а их родителям подливали в алкоголь клофелин. Когда взрослые засыпали, злоумышленники выносили из квартиры деньги и ценные вещи. Внимание детей в этот момент отвлекала Снегурочка.

Ей оказалась воспитательница Оксана Варанец, которую уволили за кражу продуктов. Она также помогала искать жертв. Ими становились фарцовщики, чиновники и главврач одной из горбольниц. Все они были обеспеченными и жили в одном районе, а их дети — ходили в один детский сад.

Эта зацепка позволила оперативникам выйти на след наводчицы, а вскоре — и на самого организатора банды. Кривошеева приговорили к пяти годам лишения свободы, а Варанец — к четырем.

Ранее сообщалось, что в Норильске мужчина в костюме Деда Мороза избил ногами лежащего на земле мужчину. Произошедшее сняли на камеру очевидцы, на кадрах видно, что потерпевший лежит в снегу, почти не двигаясь, пока злоумышленник наносит удары. Сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в случившемся.