В Москве 4-летняя девочка попала под колеса такси на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Алтуфьевском шоссе четырехлетняя девочка попала под машину такси на переходе. В момент ДТП ребенок находился в коляске, мама девочки самостоятельно обратилась за помощью к врачам.

28 декабря в 13:50 по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 18 водитель 1979 года рождения на машине Volkswagen совершил наезд на коляску, в которой находилась девочка 2018 года рождения. Мама с ребенком самостоятельно обратилась в медучреждение. Водитель не скрывался с места ДТП. Полиция проводит проверку, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Москве.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что в момент ДТП ребенок был в коляске, которая оказалась на проезжей части, когда для пешеходов горел красный свет. По информации СМИ, это произошло из-за того, что девочка уронила игрушку, которую мама решила подобрать и вернулась на проезжую часть.

В подмосковном Воскресенске накануне два человека погибли и трое пострадали в результате аварии с участием пяти машин. ДТП произошло на трассе А-108 примерно в 10:05 мск. По данным МВД, водитель, управлявший автомобилем марки МАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

В тот же день авария произошла в подмосковном Лыткарино. Женщина с двумя детьми попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Инцидент случился на улице Песчаной. В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована. Также пострадал один ребенок, но ему госпитализация не потребовалась.