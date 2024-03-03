В Москве 3 марта вечером ожидается гололедица

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гололедица возможна на улицах столицы после восьми часов вечера в воскресенье, 3 марта, сообщает канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на комплекс городского хозяйства. Отмечается, что это связано с понижением температуры ниже нуля, в связи с чем пешеходов просят быть внимательными и осторожными на улице, а автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По прогнозам синоптиков, сегодня после 20:00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, — говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал на следующей неделе в Москве небольшие морозы. По его прогнозу, с 6 марта температура воздуха опустится до минус 10 градусов. При этом, согласно данным специалиста, начало месяца будет теплым. 3 марта ожидается от одного до пяти градусов тепла днем, а ночью похолодает до минус 4–9 градусов.

Руководитель центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что столбики термометров в Москве на следующей неделе опустятся до минусовых значений. В понедельник, 4 марта, и вторник, 5 марта, сохранится достаточно теплая температура, однако в среду, 6 марта, похолодает. Ночью температура воздуха составит минус 4–6 градусов, днем — минус 1–4 градуса.