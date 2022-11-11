В колледже Москвы у 20 подростков выявлены признаки отравления газом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У 20 подростков обнаружились признаки отравления газом в Политехническом колледже на северо-востоке Москвы, сообщили NEWS.ru. в ГУ МЧС России по столице. По данным ведомства, тинейджеры пожаловались на головную боль.

Поступило сообщение о происшествии по адресу: СВАО, ул. Бибиревская, д. 6, Политехнический колледж (по данным АО «Мосгаз» — данное здание не газифицировано). Предположительно, произошло отравление около 20 детей (присутствует головная боль), — говорится в сообщении.

Как рассказали в МЧС, детей осмотрели врачи скорой помощи и не обнаружили признаков отравления, госпитализация не проводилась. Отмечается, что учеников отправят домой.

Штатным газоанализатором «Геолан» были взяты пробы воздуха — превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено, — добавили в МЧС.

Ранее в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Еще четыре человека были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого трое детей отравились угарным газом в Московской области в поселке Аргуново. В доме случилось замыкание из-за обогревателя. В помещении находились два мальчика и годовалая девочка, их госпитализировали.