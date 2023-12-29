В Москве 16-летних прогульщиков госпитализировали с отравлением наркотиками SHOT: в Москве школьники попали в больницу с отравлением барбитуратом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 16-летний подросток предложил однокласснице прогулять уроки, чтобы попробовать барбитурат, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, школьников госпитализировали с отравлением наркотическим веществом.

Инцидент произошел 28 декабря в школе на Средней Калитниковской улице. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Юношу, предложившего однокласснице наркотики, поставили на учет в МВД.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска обворовывал магазины Калининского района города, вынося из них «киндеры». После этого мужчина продавал сладости, а выручку тратил на наркотики. Всего ему удалось вынести из магазинов сотню шоколадных яиц.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге бывший гражданин Украины получил шесть лет колонии за продажу наркотиков в Северной столице. Три года назад молодой человек переехал в Северную столицу и намеревался получить среднее специальное образование, но его исключили за неуспеваемость. После этого совместно со знакомыми он организовал группу, которая занималась сбытом наркотиков. Отбывать срок молодой человек будет в колонии строгого режима.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.