В Москве 16-летний подросток предложил однокласснице прогулять уроки, чтобы попробовать барбитурат, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, школьников госпитализировали с отравлением наркотическим веществом.
Инцидент произошел 28 декабря в школе на Средней Калитниковской улице. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Юношу, предложившего однокласснице наркотики, поставили на учет в МВД.
Ранее сообщалось, что житель Новосибирска обворовывал магазины Калининского района города, вынося из них «киндеры». После этого мужчина продавал сладости, а выручку тратил на наркотики. Всего ему удалось вынести из магазинов сотню шоколадных яиц.
До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге бывший гражданин Украины получил шесть лет колонии за продажу наркотиков в Северной столице. Три года назад молодой человек переехал в Северную столицу и намеревался получить среднее специальное образование, но его исключили за неуспеваемость. После этого совместно со знакомыми он организовал группу, которая занималась сбытом наркотиков. Отбывать срок молодой человек будет в колонии строгого режима.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.