В Москве 11 сентября ожидается туман МЧС предупредило о тумане в Москве до утра 11 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туман и ухудшение видимости ожидаются в Москве 11 сентября, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. Специалисты Росгидромета считают, что туман сохранится в столице до 09:00.

Прогноз Росгидромета предполагает, что ухудшение видимости местами составит до 200–700 метров. В связи с ухудшением погодных условий столичных водителей попросили серьезно сбросить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта и не допускать внезапных маневров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в беседе с NEWS.ru рассказал, что по 17 сентября в Москве ожидается теплая, сухая, почти летняя погода. Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Дождей не ожидается, поскольку в Москве будет высокое давление, пояснил Вильфанд. Метеоролог отметил, что ночные температуры также будут повышаться.

Ранее последний раз сильный туман в Москве стал причиной отмены авиарейсов 27 августа. Тогда были задержаны порядка 23 авиарейсов. В аэропорту Внуково были задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть и еще один оказался отменен. При этом руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов до этого говорил, что в Москве и Московской области в названный день ожидается преимущественно солнечная погода.