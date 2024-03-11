В Москве 11 марта ожидаются потепление и переменная облачность

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

В понедельник, 11 марта, москвичей ждет переменная облачность почти без осадков и повышение температуры до +3 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем температура поднимется до +1–3 градусов, ночью она может опуститься до -5 градусов.

Также ожидается западный ветер скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба. Из-за гололедицы в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00 12 марта.

В Подмосковье 11 марта прогнозируется температура от -2 до +3 градусов. В ночь на 12 марта она может снизиться до -8 градусов.

Ранее стало известно, что, несмотря на январские морозы, в Москву на следующей неделе придет тепло, погода исправится. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о ночных морозах до -15 градусов. Причем днем может потеплеть до +4 градусов. По данным Вильфанда, 11–17 марта в Москве будет медленно, неуверенно и неравномерно ощущаться весна.

Ощутимое потепление начнется с 14 марта, уже 15–16 марта дневная температура достигнет +8–9 градусов. Потепление также принесет снегопады. Ожидается, что активное таяние снега в столице начнется во второй половине марта, сообщила синоптик Татьяна Позднякова. Уровень снежного покрова в Москве будет снижаться после 20 марта.