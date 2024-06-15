В Москве произошло массовое отравление, двое человек на ИВЛ В Москве 10 человек находятся в тяжелом состоянии после употребления рыбы

Массовое отравление людей произошло в Москве после употребления рыбы, сообщает РЕН ТВ. В настоящее время известно о 10 пострадавших. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них находятся под искусственной вентиляцией легких. Проведенные анализы выявили ботулизм.

Известно, что трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке.

Ранее стало известно, что число госпитализированных после массового отравления в городе Буйнакске Республики Дагестан выросло до 164 человек. Состояние пациентов стремительно улучшается. Тяжелых случаев протекания инфекции не зарегистрировано.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, кишечная инфекция может привести к летальному исходу при длительном течении болезни. Вызывать врача следует, если рвота больше трех-четырех раз, если жидкий стул больше пяти раз, если температура выше 38 градусов. Инфекционист также добавил, что интоксикация с высокой температурой может спровоцировать появление инфекционно-токсического шока, а тот — смерть. Вознесенский призвал не заниматься самолечением, а обратиться к врачам, они смогут оказать всю необходимую помощь.