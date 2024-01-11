В «Москвариуме» рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо

Фото: vk.com/moskvarium_official

Обитающие в «Москвариуме» косатка Ная и ее новорожденный детеныш чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии. Там сообщили, что имя для детеныша выберут путем голосования в проекте «Активный гражданин».

Косатка и малышка чувствуют себя хорошо, неразлучны друг с другом. Новорожденная активно сосет молоко и обучается. На текущий момент уже научилась плавать боком и задним ходом, поворачиваться, нырять до дна, — рассказали в океанариуме.

Ранее главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова сообщила, что в Москве забеременела косатка Ная. По ее словам, это первый в России случай естественного оплодотворения косатки в искусственных условиях.

До этого российские ученые нашли тушу косатки, которая целиком проглотила шесть выдр и насмерть подавилась седьмой. Инцидент произошел на побережье Командорских островов в Беринговом море. Общий вес съеденной добычи млекопитающего составлял около 117 килограммов. Специалисты утверждают, что в 1990-е годы из-за косаток произошло падение популяции нерп на Аляске.

В Хабаровском крае в реке Амур обнаружили косатку с двумя детенышами. Предположительно, животные приплыли из Охотского моря и обитали в реке. Для местных жителей это стало удивительным явлением, так как раньше подобного не наблюдали.