В Москве домашний пес перегрыз горло хозяину, но не тронул детей

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Домашняя собака перегрызла горло хозяину в московском районе Коптево, сообщает Telegram-канал Mash. В квартире вместе с мужчиной находились дети, которых пес не тронул.

Трагедия произошла в многоэтажном доме по улице Лихоборские Бугры. В полицию позвонили соседи, услышавшие из квартиры плач детей. Когда стражи порядка вскрыли дверь, обнаружили на полу владельца собаки с рваными ранами горла, спасти его не удалось. Рядом с мужчиной находились дети четырех и двух лет, которых пес не тронул.

По одной из версий, питомец крупной породы мог наброситься на хозяина из-за того, что мужчина постоянно его бил.

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