Около «Москва-Сити» сожгли две машины Злоумышленник поджег два автомобиля у башни «Федерация» в «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У башни «Федерация» в «Москва-Сити» загорелись и взорвались две машины, передает Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия они видели человека, который убегал с канистрами. Предположительно, он совершил поджог. Впоследствии возгорание потушили прибывшие пожарные. Сведения о пострадавших не поступали.

В 19:29 06.10.2022 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Красногвардейский 1-й, д. 15. Происходило загорание двух легковых автомобилей на площади 5 кв. м. В 19:40 ликвидировано, — сообщили в МЧС Москвы.

Позже Telegram-канал Mash опубликовал кадры задержания мужчины, который мог поджечь автомобили. Он выкрикивал политические лозунги. Очевидцы утверждают, что мужчина вел себя неадекватно — разбивал свой телефон, держал в руках мягкую игрушку и постоянно кричал. Его личность устанавливается. Кому принадлежали автомобили, пока неизвестно.

Сейчас нарушителя везут на допрос, причины его поступка выясняются. Злоумышленник, предположительно, использовал петарды и «коктейль Молотова» для поджога машин.

В ночь на 29 июля в Москве на Алма-Атинской улице, дом № 7, корпус 2 произошел пожар в хостеле. Восемь человек скончались из-за отравления угарным газом. Еще четыре человека госпитализированы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Ранее врио начальника московского главка МЧС Андрей Румянцев заявил, что при пожаре в хостеле не сработала сигнализация. По его словам, причину этого выявят в ходе следственных мероприятий.