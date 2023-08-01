В «Москва-Сити» продолжили водить экскурсии, несмотря на атаку БПЛА

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В «Москва-Сити» продолжают водить экскурсии на смотровую площадку, несмотря на недавние атаки БПЛА, передает корреспондент NEWS.ru. Промоутер площадки сообщил, что никакой опасности для посетителей нет. Молодой человек отметил, что работал также 30 июля, когда в одну из башен делового центра прилетел дрон. Он подчеркнул, что никакого страха по этому поводу не испытывает.

Все безопасно, никаких угроз нет. В противном случае смотровые площадки бы закрыли. А так они открыты, — рассказал промоутер.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Из-за нападения в Москве на время был закрыт аэропорт Внуково, позднее он возобновил работу.

Предыдущее нападение БПЛА произошло утром 30 июля. Украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово.