В Московском зоопарке вылупились 11 птенцов фламинго

Фото: t.me/Moscowzoo_official

В Московском зоопарке вылупились 11 птенцов фламинго, сообщила в Telegram пресс-служба зоопарка. Птенцы родились в период с мая по июль, среди них семеро красных и четверо розовых фламинго. Как только детеныши подрастут, их отправят в другие зоопарки.

Птенцы традиционно вылупляются в конце весны и летом. В этом году первое яйцо появилось в мае, а птенец вылупился 11 июня. К концу июля всего в зоопарке появилось семеро красных и четверо розовых фламинго. У орнитологов зоопарка уже большой опыт в размножении фламинго – птенцы вылупляются каждый год, а когда вырастают, уезжают в другие зоопарки, — говорится в сообщении Московского зоопарка.

Зоологи тщательно следят за птенцами в период их гнездования, и после. Отмечается, что в целях безопасности снесенные яйца с фламинго помещаются в инкубаторы, а в вольерах их заменяют на муляжи с песком. В момент, когда птенец должен вылупиться, яйца возвращают обратно родителям.

Ранее в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал видео с животным. Градоначальник отметил, что рождение детеныша стало результатом работы специалистов из Китая и России.