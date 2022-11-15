В Московском зоопарке временно отложили купания медведя Диксона в бассейне

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Московский зоопарк сообщил, что купание белого медведя Диксона в бассейне временно откладывается из-за ран на теле животного. Вода не дает ранам затянуться, поэтому от бассейна было решено отказаться, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Зоологи продолжают обрабатывать пролежни медведя регенерирующими средствами — пробуют разные и наблюдают за эффектом. А он есть: края ран затягиваются и покрываются корочкой, — говорится в сообщении.

Также планируется использовать гелевые повязки, но для начала медведя нужно к ним подготовить. В уличный вольер мишку снова выпустят, как только затянутся раны. Тех, кто переживает, что открывать Диксона для обзора посетителей небезопасно для него самого, администрация зоопарка заверяет, что опасения напрасны. Вольер защищен звукоизоляционным стеклом, поэтому медведь не будет слышать людей.

Бросить ему что-нибудь из еды тоже не получится — сами по себе стекла в вольере высокие, а наверху стоят ограничители, которые предотвращают попадание посторонних предметов в вольер.

Беспокоиться о том, что в мороз вода в бассейне замерзнет, тоже не стоит — мы подогреваем воду. И Диксон еще будет плавать, надо только набраться терпения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что медведь Диксон, который проходит реабилитацию в Московском зоопарке, стал проявлять любопытство в отношении посетителей. Стекло его вольера пока занавешено от посетителей, но его очень тянет к нему — оттуда доносятся новые запахи.