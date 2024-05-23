В Московском зоопарке родились редкие сиамские кобры

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В Московском зоопарке на свет появились сиамские кобры, которые являются крайне редким и ядовитым видом, сообщили в пресс-службе учреждения. Кладка яиц была получена два месяца назад. К настоящему моменту родились девять детенышей.

Два месяца назад была получена кладка яиц от наших сиамских кобр — это довольно редкий и крайне ядовитый вид. Ее поместили в инкубатор. На свет уже вышло девять детенышей, возможно, что появятся еще три, — сообщили в пресс-службе.

Московский зоопарк размножает сиамских кобр уже довольно долго. В этом году инкубатор разместили на экспозиции «Хижина змеелова». Посмотреть на момент появления кобры на свет мог каждый посетитель зоопарка.

Окрепнувших детенышей спустя время перенесут в большой террариум. Там они живут на смеси мульчи и гравия.

Ранее сообщалось, что в крымском сафари-парке «Тайган» родились пять детенышей льва, Директор зоопарка Олег Зубков сообщил, что мать малышей — рыжая африканская львица — от них отказалась. Сотрудники зоопарка забрали детенышей и теперь сами их выкармливают и заботятся. Зубков подчеркнул, что отцом львят стал белый лев.