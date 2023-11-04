В Московском зоопарке представили новые фото детеныша панды

Фото: Московский зоопарк

Панда, родившаяся в Московском зоопарке, начала слышать мир и видеть окружающие предметы

Родившийся 30 августа в Московском зоопарке первый в России детеныш большой панды начал видеть и слышать, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. Родителями медвежонка стали панды Жуи и Диндин, которых Китай подарил России в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, это уникальное и редкое событие произошло благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов.

Спустя полтора месяца после рождения малышка окрепла и подросла. Тогда маленькая панда весила почти три килограмма и достигла 40,1 сантиметра в длину без хвоста, а сам хвостик — 6,8 сантиметра. Несколько дней назад гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале отметила, что медвежонок облаял сотрудников зоопарка.

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