Студентов московского вуза перевели на удаленку из-за вспышки кори Руководство МАИ вводит дистанционное обучение для предотвращения распространения кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском авиационном институте вводится дистанционное обучение для предотвращения распространения кори среди студентов и сотрудников, говорится на сайте вуза. На дистанционное обучение переводят основную территорию вуза по адресу: Волоколамское ш., 4, в других корпусах обучение останется очным.

Для предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МАИ в университете с 19 апреля по 2 мая 2023 года вводится следующий режим работы: обучение на основной территории МАИ (Волоколамское ш., 4) будет проходить в дистанционном формате, — говорится в публикации.

Руководство вуза подчеркивает, что доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори.

Ранее в Москве студентам Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина, проживающим в общежитии, запретили покидать его из-за карантина, объявленного из-за вспышки кори. Одна из учащихся рассказала, что тех, кто заболел, поместили в отдельные комнаты, а выходить из общежития нельзя даже тем студентам, у кого корь не обнаружили. Провести взаперти учащимся предстоит две недели.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее предупредил, что одной из главных опасностей кори является схожесть с гриппом. Он уточнил, что корь «обожает» детей, но может передаваться и взрослым. По словам специалиста, отличительным признаком болезни является сыпь на твердом и мягком нёбе.