В московском вузе открестились от видео с целующимися голыми студентами В ГУУ проведут расследование по факту видео с целующимися студентами

Фото: guu.ru

ГУУ

В московском Государственном университете управления заявили изданию «Подъем», что видео с целующимися юношами на посвящении в студенты снято не у них. При этом проректор ГУУ Виталий Лапшенков сообщил, что в вузе все равно проведут внутреннее расследование. По его словам, изначально утверждалось, что ролик был снят в СПбГУ, но потом под подозрения попал их институт.

Там ни студенты, ни помещения не наши. Мы внутреннее расследование будем проводить в любом случае, откуда эта информация появилась и чьих рук дело. В понедельник комиссию создадим. Наверное, подстава какая-то, — сказал проректор ГУУ.

На видео, которое распространилось в соцсетях вечером 1 сентября, раздетые студенты целовались друг с другом, таранили головой дверь и забрасывали предполагаемого первокурсника подручными предметами. Авторы постов утверждали, что так прошло посвящение в СПбГУ. Как сообщил Telegram-канал Baza, впоследствии выяснилось, что видео было снято в ГУУ. По его данным, кадры не имели отношения к официальному посвящению и были сняты еще в ноябре 2022 года во время вечеринки за городом, которую учащиеся организовали сами для себя, а руководство вуза об этом ничего не знало. По словам источников канала в университете, кадры попали в Сеть из-за ссоры организаторов вечеринки, а тот, кто слил ролики, заодно решил зачем-то подставить СПбГУ.

В мае 2019 года во Владивостоке полиция начала проверку после видео с выпускниками 11-го класса, которые устроили во дворе школы вечеринку в БДСМ-костюмах. Среди подростков в откровенных нарядах можно было заметить юношей в масках зайчиков, подтяжках и коротких шортах, а также девочку в форме полицейского, ученики жгли файеры, кричали и танцевали.