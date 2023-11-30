Московский Лефортовский тоннель заволокло паром Несколько автомобилей столкнулись на выезде из Лефортовского тоннеля в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП произошло на выезде из Лефортовского тоннеля в столице, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. Движение в районе аварии затруднено, на место выехали оперативные службы. По данным Telegram-канала «Москва с огоньком» тоннель в месте аварии заволокло паром.

На внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение осуществляется по двум полосам из пяти — рекомендуем объезжать данный участок, — заявили в дептрансе.

Ранее 30 ноября в Данковском районе Липецкой области произошло столкновение микроавтобуса «Мерседес» и автобуса ПАЗ. По предварительным данным, погибли два человека и шестеро человек пострадали. Известно, что в автобусе ПАЗ находился только водитель. Авария произошла рано утром на 77-м километре автотрассы Липецк — Данков в районе села Новоникольского.

До этого в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством погибли четыре человека, в том числе ребенок.