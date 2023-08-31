В московском ТЦ «Ривьера» произошла массовая драка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-конференция бойцов поп-ММА, которая проходила в столичном торговом центре «Ривьера», закончилась массовой потасовкой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждается, в драке участвовали и зрители, и участники мероприятия. Причиной называется неудачный комментарий.

На кадрах с места событий можно увидеть нескольких мужчин, которые спорят, а затем переходят к рукоприкладству. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Ранее стало известно о потасовке, которую устроили жительницы одного из районов Новой Москвы. Конфликт возник из-за того, что женщина выгуливала крупную собаку без поводка и намордника рядом с детской площадкой. Как следствие, животное набросилось на ребенка. Мать вступилась за него, что и привело к драке.

Кроме того, сообщалось о массовой драке мигрантов в северной части Чехова Московской области. Потасовку устроили ночью прямо на проезжей части. В результате двое человек были убиты. Как рассказала местная жительница, в окно она видела, как пятеро мужчин толпой избивают одного. Затем виновники скрылись с места преступления, оставив тела убитых лежать в траве. Полиция и скорая приехали примерно через 30 минут.