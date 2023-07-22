Во время ЧП в московском ТЦ «Времена года» не сработала сигнализация

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сигнализации об эвакуации в московском ТЦ «Времена года», в котором произошел прорыв трубы с горячей водой, не было, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. Известно, что в результате ЧП погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Сигнализации об эвакуации никакой не было. Многие узнали о произошедшем из новостей, — рассказал один из очевидцев.

Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердила и одна из сотрудниц ТЦ, которая в момент прорыва трубы на минус первом этаже, работала на третьем и узнала об аварии из новостей, которые ей прислала сестра.

Ранее отмечалось, что в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубы с горячей водой, порядка 70 человек получили ожоги. Примерно 20 посетителей были заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка. В администрации ТЦ заявили, что «Времена года» работают в обычном режиме, но на вопрос о прорыве трубы отвечать отказались.

По данным некоторых СМИ, торговый центр был обесточен. Заблокированные люди находились на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой. 50 пострадавших осматривает скорая: у людей ошпарены разные части тела. Три человека госпитализированы в ожоговое отделение. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим при ЧП.