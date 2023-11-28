В московском ресторане на вечеринке звезд украли бокалы на миллион рублей Ресторатор Григорян: на фуршете в Lamborghini украли бокалы на 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском ресторане Lamborghini в ходе вечеринки с участием знаменитостей произошла кража шести бокалов на сумму 1 млн рублей, рассказал в беседе с «360» совладелец заведения Аршак Григорян. Ресторатор обратился в полицию, высказав предположение, кто мог совершить такой неблаговидный поступок.

Как уточнил Григорян, в ресторане проходил фуршет с награждением гостей премией «Топ-50 лучших персон». Когда мероприятие завершилось, персонал обнаружил пропажу шести дорогостоящих бокалов.

Один из номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы. Бокалы — французский хрусталь, для моего заведения были приобретены, — рассказал ресторатор.

Он добавил, что гостей призвали вернуть похищенное, однако просьба осталась неуслышанной. В связи с этим администрация ресторана обратилась за помощью к правоохранительным органам. Как пояснила адвокат Елена Корабейникова, поводом для заявления в полицию стала внушительная цена украденного.

Один из звездных гостей украл бокалы. Это был подарок ресторану Lamborghini на 1 млн рублей. <...> Мы с детективом провели расследование, посмотрели камеры, — рассказала юрист.

Она назвала поступок воров опрометчивым, уточнив, что заявление о краже было подано в ОВД по Центральному административному округу Москвы. Проводятся следственные действия.

Ранее трех московских карманниц отправили под суд за кражи мобильных телефонов в столичном метрополитене. Девушкам предъявили обвинение по статье о кражах, совершенных организованной группой.