В Московском регионе задержан бывший директор проекта «Гостех» В Москве задержан экс-директор проекта «Гостех» Демченко по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко задержали в московском регионе, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Известно, что «Цифрум» занимается развитием информационных систем, которые используются в органах власти страны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в столичном регионе задержан Демченко Ярослав Леонидович. Он является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — сообщает агентство.

Как уточнил источник, Демченко грозит арест на два месяца, на этом будет настаивать следствие. По данным издания, разработка систем на базе платформы «Гостех» с 2020 по 2022 год действовали две разработки. Первая система использовалась сотрудниками Росимущества, а вторая — ГИС «Физическая культура и спорт». В этом году планировалось, что проект будет переведен на все государственные информационные системы.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о задержании блогера Дмитрия Портнягина в Ростове. По информации канала, в ближайшее время он будет доставлен в Москву, где следователи проведут допрос в рамках налогового дела. Также известно, что у него прошли обыски, а также в банном комплексе Siberia и помещении «Клуба 500», которыми владеет блогер.