В московском пруду утонула 11-летняя девочка В Пенягинском пруду Москву утонула 11-летняя девочка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пенягинском пруду московского района Митино утонула 11-летняя девочка. Она купалась в водоеме в местном парке без сопровождения взрослых и в какой-то момент ушла под воду и не смогла вынырнуть самостоятельно, сообщили в прокуратуре столицы.

По предварительной информации, малолетняя купалась в пруду, ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. Девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых вместе с подругой 2010 года рождения, — говорится в сообщении.

На месте работает Тушинский межрайонный прокурор. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В начале месяца 14-летний подросток утонул в детском лагере имени Юрия Гагарина в Камышинском районе Волгоградской области. Инцидент произошел ночью, когда дети пошли купаться. Сообщалось, что во время инцидента дети пытались звать на помощь вожатых, но те не поверили и не отреагировали на это своевременно. Тело ребенка обнаружили во время поисковых мероприятий.

Еще один несчастный случай произошел в аквапарке Ростова-на-Дону. Там утонул четырехлетний ребенок, который пробыл под водой несколько минут. Спасателям не удалось его реанимировать.