В Московском парке нашли беспилотник «360»: квадрокоптер нашли в московском районе Царицыно

Telegram-канал «360» сообщил, что в московском районе Царицыно нашли квадрокоптер. По данным канала, находку обнаружили возле катка в парке «Сосенки».

В канале отметили, к месту направились специальные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 6 августа сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло около 11 часов дня.

Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России. По информации ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье. Дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области.

Telegram-канал Baza сообщил, что один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Подольском районе. По данным канала, 77-летний мужчина получил осколочное ранение руки. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Telegram-канал Mash позже со ссылкой на источник сообщил, что в результате падения обломков беспилотника пострадали двое человек. По информации канала, один из них получил ожог предплечья, у второго обострилась гипертония на фоне стресса. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.