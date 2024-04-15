В московском офисе нашли самый популярный дрон ВСУ Baza: в офисе московской фирмы нашли украинский дрон «Баба-яга»

Фото: МО РФ

Дрон «Баба-яга»

Правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий нашли в офисе одной из московских фирм беспилотный летательный аппарат «Баба-яга», сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, компания занимается поставками телекоммуникационного оборудования и дрон принадлежал ее владельцу.

По данным канала, беспилотник изъяли. В данное время сотрудники спецслужб выясняют, зачем он понадобился мужчине.

Ранее сообщалось, что у берегов Румынии был найден ударный морской дрон длиной 9,5 метра. Он собран на основе американской лодки AM-800 с алюминиевым корпусом. Их производит компания Silver Ships в Алабаме для пожарно-спасательных работ. При этом на БПЛА установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит» с 500 кг взрывчатки. Большинство экспертов склоняются к тому, что дрон украинский, при этом Киев официально это не признал.

Тем временем в зоне СВО бойцы добровольческого корпуса из отряда «Ирбис» в составе Южной группировки войск сбили беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром. Дрон выполнял корректирующую функцию для американских гаубиц M777, которые вели огонь по российским позициям. БПЛА оснащен модулем видеонаблюдения с лазерным прицелом, а также модулем управления, который содержит сведения как о самом БПЛА, так и о его применении.