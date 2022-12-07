В Московском метрополитене опровергли слухи о закрытии участка серой ветки Московский метрополитен опроверг слухи о закрытии участка Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: АГН «Москва»

Распространившаяся в соцсетях информация о закрытии участка на полгода Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. Ранее в соцсетях стали распространяться схемы с данными о якобы закрытом участке.

Московский транспорт не имеет отношения к изготовлению таких макетов, изложенная в них информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали руководствоваться официальными источниками информации.

В Москве с 12 ноября закрыт участок метрополитена между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замосковрецкой линии. Это необходимо для полной реконструкции тоннеля на участке «Царицыно» — «Кантемировская». В планах метрополитена провести совместно с «Мосметростроем» большой объем работ и фактически построить новый тоннель, протяженность которого составит 120 метров.