В московском метро «заяц» ударил девушку и попал на видео Москвич прошел через турникет в метро за девушкой и ударил ее по голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском метро 25-летний мужчина ударил 17-летнюю пассажирку, которая не хотела пропускать его следом за собой через турникеты, передает пресс-служба МВД. Инцидент произошел в вестибюле станции «Текстильщики». Против обидчика завели уголовное дело по статье о побоях.

В вестибюле станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метрополитена мужчина, не желая оплачивать проезд, прошел через турникет за 17-летней девушкой. Та сделала ему замечание и попыталась остановить. В ответ правонарушитель несколько раз толкнул ее и ударил по голове, после чего скрылся, — написала представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские задержали мужчину по горячим следам, но позже отпустили. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В апреле в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя. Следом между мужчинами завязалась драка, которую вынуждена была разнимать сотрудница метрополитена.