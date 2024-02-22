В московском метро у участника СВО украли медаль «За отвагу»

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

У участника военной спецоперации пропала медаль «За отвагу» во время поездки в московском метро, сообщил «Царьграду» источник в правоохранительных органах. Как рассказал боец полицейским, награду вытащили из его кармана.

По информации источника, инцидент произошел днем 22 февраля. Сержант-артиллерист, командир орудийного расчета родом с Сахалина, будучи в Москве в отпуске, ехал в метро по Таганско-Краснопресненской линии и на станции «Кузнецкий мост» обнаружил пропажу медали. Военнослужащий обратился за помощью к полицейским. Мужчина рассказал, что награда лежала у него в кармане.

Как сообщает издание, правоохранители опросили персонал станции и изучили записи с камер видеонаблюдения. Розыск похитителя продолжается.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре у местного жителя украли награды за участие в СВО, миллион рублей и иное имущество. Прокуратура возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Также сообщалось о краже Золотой звезды Героя России в Севастополе у 76-летнего летчика-испытателя Анатолия Кнышова. По данным полиции, награду похитили из коттеджа ветерана под Севастополем, где он проживает. Также исчезли документы на строительство дома.