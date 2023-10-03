В московском метро изменили расписание из-за человека на путях На юго-западном участке Сокольнической линии метро изменили расписание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западном участке Сокольнической линии московского метро временно изменили расписание движения поездов, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Причиной называется человек на путях.

На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Спустя 10 минут в департаменте уточнили, что движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что человек погиб, упав на пути на станции «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии метро. Из-за происшествия движение поездов было временно остановлено. Изменения в расписании затронули несколько станций.

До этого сообщалось, что в московском метро начали проверку систем оповещения. Жители столицы услышали громкоговорители утром 3 октября. По словам очевидцев, раз в минуту повторяется одна и та же фраза о проверке систем.

При этом в МЧС предупредили, что 4 октября планируется провести масштабную проверку систем оповещения по всей России. Для оценки работоспособности будут включены как сирены, так и громкоговорители. В эфирах радио- и телеканалов запустят информацию по безопасности. Граждан призвали сохранять спокойствие и не паниковать.