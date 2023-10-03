На юго-западном участке Сокольнической линии московского метро временно изменили расписание движения поездов, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Причиной называется человек на путях.
На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.
Спустя 10 минут в департаменте уточнили, что движение поездов вводится в график.
Ранее сообщалось, что человек погиб, упав на пути на станции «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии метро. Из-за происшествия движение поездов было временно остановлено. Изменения в расписании затронули несколько станций.
До этого сообщалось, что в московском метро начали проверку систем оповещения. Жители столицы услышали громкоговорители утром 3 октября. По словам очевидцев, раз в минуту повторяется одна и та же фраза о проверке систем.
При этом в МЧС предупредили, что 4 октября планируется провести масштабную проверку систем оповещения по всей России. Для оценки работоспособности будут включены как сирены, так и громкоговорители. В эфирах радио- и телеканалов запустят информацию по безопасности. Граждан призвали сохранять спокойствие и не паниковать.