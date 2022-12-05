В московском метро произошел сбой на юге серой ветки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском метро произошел сбой на юге Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии, сообщает Telegram-канал «Москва 24». По его данным, между станциями Серпуховская и Тульская нет движения поездов в обе стороны.

В столичном департаменте транспорта пояснили, что интервалы движения поездов на данном участке были увеличены временно для проверки инфраструктуры. В настоящее время движение вводится в график.

По сообщению Telegram-канале дептранса в 08:14 движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что в период с 3 по 7 декабря будет закрыт участок оранжевой ветки московского метро. В течение пяти дней вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Бесплатными также станут проезд в трамваях № 14 и 26 и повторный вход в метро.

В начале ноября досрочно открылся участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ограничения в передвижении пассажиров были связаны с прокладкой тоннеля Троицкой линии.