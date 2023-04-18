В московском метро произошел сбой на БКЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы утром 18 апреля произошел сбой, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Журналисты сообщают, что на БКЛ временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке. Причина заключается в проверке состава.

На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке. Причина: проверка состава, — говорится в сообщении канала.

Городской дептранс сообщает, что движение на указанной линии постепенно вводится в график.

11 апреля Telegram-канал столичного дептранса сообщал об увеличении интервалов движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии от станции метро «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского». Это было связано с человеком, упавшим на пути.

Позднее выяснилось, что мужчина средних лет упал на рельсы на станции метро «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии. Он попал под поезд, следовавший в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского». Машинист не успел среагировать, пострадавший скончался от полученных травм.