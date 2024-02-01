В московском метро произошел сбой из-за упавшего под поезд пассажира «Осторожно, Москва»: пассажир упал под поезд в московском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что на станции «Чеховская» Московского метрополитена пассажир упал под поезд. По данным канала, на серой ветке произошел сбой. Канал уточняет, что на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов.

Утром 1 февраля произошел сбой в работе фиолетовой ветки московского метро. Это привело к образованию больших очередей на станциях. Очереди формировались на станциях «Выхино» и «Текстильщики», а также на «Пролетарской». Поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже стало известно, что сбой был вызван проблемами с работой банковских карт. Некоторым пассажирам в момент оплаты приходило уведомление, что не хватает средств на счете, хотя деньги были. При этом суммы списывались, а турникеты не открывались.

Ранее сообщалось, что бородатый мужчина ударом ноги вдребезги разбил пластиковую створку турникета на выходе со станции столичного метро «Народное Ополчение», после того как ему не удалось бесплатно спуститься на платформу. Благодаря камерам видеонаблюдения личность нарушителя установлена, ему грозит уголовная ответственность.