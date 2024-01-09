В московском метро пассажира ранили ножом

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В метро Москвы пассажира ранили ножом, сообщает РЕН ТВ. Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции.

Пассажира порезали ножом в метро Москвы. Агрессора задержали, — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое мужчин повздорили в вестибюле станции метро «Саларьево» Сокольнической линии. Во время потасовки один из них достал нож и ударил им оппонента. Пострадавшего увезли в больницу, его состояние уточняется.

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