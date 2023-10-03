В московском метро начали проверку систем оповещения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утром 3 октября москвичи услышали системы оповещения населения в метро, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сообщили, что раз в минуту через громкоговорители повторяется одна и та же фраза.

Внимание, проверка системы оповещения, — звучит в московском метро.

Масштабная проверка систем оповещения пройдет 4 октября по всей стране, предупредили в МЧС России. Ведомство уточнило, что для оценки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней будут работать сирены и громкоговорители, в эфирах радио- и телеканалов запустят информацию по безопасности. Граждан просят сохранять спокойствие и не паниковать при звуках сирен.

Ранее жителей Крыма оповестили, что в регионе проверку систем проведут трижды за день: в 10:00, 13:00 и 15:00. Сирены тревоги при этом включать не будут.

Вместе с тем в Севастополе разработали алгоритм оповещения местных жителей об угрозах обстрелов. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что воздушная тревога будет подаваться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном Telegram-канале. СМС-оповещения с предупреждениями об угрозе приходить не будут.