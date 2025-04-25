Человек упал на пути на фиолетовой ветке московского метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В метрополитене Москвы на Таганско-Краснопресненской линии на пути упал человек, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. В связи с этим временно увеличены интервалы движения поездов. Пассажир упал на станции «Полежаевская». Другие подробности и обстоятельства происшествия не приводятся.

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — сказано в сообщении.

Ранее на станции МЦД-3 «Выхино» под поезд попал человек. В связи с происшествием в движении поездов на Казанском направлении произошел сбой. Отмечалось, что упавший на пути пассажир выжил. Движение в сторону Московской области было приостановлено.

В московском метро до этого на рельсы упала женщина в хиджабе с маленьким ребенком на руках. Известно, что она отвлеклась на что-то. Инцидент произошел на станции «Коломенская». В результате падения никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге на станции «Приморская» Невско-Василеостровской линии произошло ЧП, в результате которого погибла девушка. Пассажирка упала на пути перед приближающимся поездом. Из-за инцидента на вход временно закрывали вестибюли станций «Зенит», «Беговая» и «Приморская».