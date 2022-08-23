В московском метро мужчина испражнился на сиденье вагона и скрылся

Фото: NEWS.ru

Мужчина в московском метро испражнился на сиденье вагона и скрылся, передает Telegram-канал «Что там в Москве?». Его действия попали на камеру. Мужчина совершил акт дефекации в пустом вагоне, после чего сразу его покинул.

Ранее в метро Санкт-Петербурга на станции «Парнас» полицейские задержали нетрезвого мужчину в ластах. Позже в Сети появилось видео, где задержанного выводят из метро сотрудники правоохранительных органов. По какой причине мужчина оказался в ластах в подземке города не сообщается.

16 августа в московском метро в подземном переходе станции «Александровский сад» возник конфликт между тремя мужчинами, вскоре он перерос в драку. Отмечается, что во время ссоры один из мужчин неудачно перепрыгнул стеклянные створки турникетов, разбив их, а также распылил в сторону оппонентов газовый баллончик.