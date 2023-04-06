Пассажир метро в Москве распылил в лицо пенсионеру перцовый баллончик

Фото: Скриншот с видео/moscowproc/t.me

В вагоне московского метро 65-летнему мужчине, грубо нарушая общественный порядок, в лицо распылили содержимое перцового баллончика, передает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Личность злоумышленника уже установили. Как выяснилось, перцовый баллончик против пассажира метро использовал 27-летний местный житель.

По данным телеканала НТВ, конфликт возник из-за того, что один пассажир не уступил место другому. В итоге пострадавшим оказался пенсионер, которому как раз и не уступили место.

Личность злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Это произошло благодаря работе камер наблюдения столичной подземки, передает прокуратура.

Прокуратура Московского метрополитена координирует действия правоохранительных органов, а также контролирует привлечение виновного лица к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), — пишет ведомство.

Ранее в Москве арестовали 18-летнего молодого человека, который подозревается в нападении с ножом на прохожего в переходе на станции метро «Нагатинская». Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным МВД, нападение произошло в ночь на 3 апреля в подземном переходе на станции метро «Нагатинская». Парень повздорил с тремя мужчинами, после чего ударил одного из них ножом в спину.