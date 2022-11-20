В Москве мужчина зарезал посетителя кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина убил посетителя кафе на Краснопрудной улице в центре Москвы, после чего скрылся с места преступления, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, убийцей может быть выходец из Средней Азии, его личность устанавливается, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Инцидент произошел ночью 20 ноября в кафе на Краснопрудной улице. Мужчина нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, а потом скрылся. Пострадавший от полученных травм умер, — говорится в сообщении.

В августе ночью между посетителями кафе «Плов-центр» в Зеленограде произошел конфликт, в результате которого один из них достал огнестрельное оружие и расстрелял другого. 33-летний мужчина умер не месте, двое других посетителей заведения были ранены.

Ранее в Москве на Севастопольском проспекте в Москве нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. На ее теле обнаружили колото-резаные ранения в области груди. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники правоохранительных органов подозревали некоего 25-летнего Шохрукбека К.

Позднее полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве девушки и его пособника. Следователи выяснили, что погибшая и задержанный познакомились незадолго до случившегося. Между девушкой и молодым человеком произошел конфликт на почве личных отношений — мужчина оказывал женщине знаки внимания, но та не отвечала ему взаимностью.