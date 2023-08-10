В московском дворе нашли квадрокоптер с призывом о помощи Mash: дрон с коробкой с надписью SOS приземлился во дворе дома в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что во дворе дома на Солнечногорской улице в Москве приземлился дрон с коробкой, на которой была надпись SOS. Уточняется, что к месту обнаружения коптера едут экстренные службы.

Канал отмечает, что территорию вокруг квадрокоптера оцепили. Эвакуация жителей не проводится, поскольку дрон находится на расстоянии 50 метров до ближайших домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 10 августа средства противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По его словам, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. О подобной атаке на город Сергей Собянин заявлял утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО: один — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе, рассказал столичный градоначальник.

1 августа в Минобороны РФ сообщили о том, что три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ. 30 июля деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда повреждения получили фасады на двух офисных башнях, пострадал офис Минэкономразвития.