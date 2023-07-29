В московском «Ашане» произошло задымление В гипермаркете «Ашан» в ТЦ Гагаринский произошло задымление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В гипермаркете «Ашан», расположенном в торговом центре Гагаринский, произошло задымление, сообщает корреспондент NEWS.ru. Уточняется, что на место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь, проводится эвакуация людей.

Отмечается, что дым наблюдается в районе второго и третьего этажей. По словам корреспондента, в здании ощущается едкий запах.

В свою очередь, Telegram-канал «112» добавил, что причиной задымления было возгорание электросамоката на парковке. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.

Ранее МЧС сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел пожар на складе винного завода. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. В ведомстве добавили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий ранг. В тушении были задействованы 116 человек и 36 единиц техники. Кроме того, в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание.