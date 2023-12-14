В московском аэропорту опровергли задержку и отмену рейсов Пресс-служба Домодедово: отмен и задержек рейсов в настоящее время нет

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Отмен и задержек рейсов в аэропорту Домодедово в настоящее время нет, сообщила NEWS.ru пресс-служба московского аэропорта. По ее информации, данные о статусе рейсов на сервисе «Яндекс.Расписания» не являлась корректной. В компании призвали следить за актуальной информацией по рейсам на сайте аэропорта или в приложении. В то же время, согласно данным «Яндекс.Расписаний», в Домодедово на 11:09 14 декабря задержаны 15 рейсов, три рейса отменены.

В настоящий момент в Московском аэропорту Домодедово отмен и задержек рейсов нет. Воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы, — говорится в сообщении.

24 ноября в аэропортах Москвы задержали и отменили не менее 50 рейсов в связи с сильным снегопадом. В настоящее время проблемы с вылетами самолетов наблюдались в Шереметьево, Внуково и Домодедово.

По информации сервиса «Яндекс.Расписания», в Шереметьево были задержаны 13 рейсов и еще один отменен. В Домодедово вылетели не по графику также 13 самолетов, три рейса отменили. Во Внуково перенесли девять рейсов, четыре задержали. Данных о сбоях в расписании аэропорта Жуковский не приводилось.

О сильных снегопадах в столице сообщали в московском управлении МЧС. Жителей и гостей города предупредили о метели и гололедице с порывами ветра до 15 м/с. На дорогах появились снежные заносы.