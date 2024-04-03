Потолок рухнул на детей в московской школе SHOT: четыре школьника пострадали от обрушения потолка в Москве

Фото: t.me/skmoscowgsu

Telegram-канал SHOT сообщает, что четверо школьников пострадали при обрушении потолка в школе № 1550 в Москве. По информации канала, плитка рухнула на головы детям во время урока при проветривании кабинета.

SHOT пишет, что в одном из кабинетов в школе № 1550 на Беговой улице открыли проветрить окно во время урока. Канал сообщил, что через несколько минут часть плитки упала с потолка на учеников — всего пострадали четыре ребенка, у них травмы головы. В ГСУ Следственного комитета столицы информация о пострадавших не поступала.

Пока не можем раскрыть никаких деталей, сейчас сами разбираемся в произошедшем, — сообщили корреспонденту NEWS.ru в учебном заведении.

В июле в московском ресторане «Пироги, вино и гусь» на уборщицу обрушилась часть потолка. Потолок упал по вине рабочих, которые долбили наверху отбойными молотками и по неосторожности пробили прокладку между этажами.

Ранее стало известно, что в школе № 25 Республики Адыгеи на учеников третьего класса рухнул потолок во время урока литературы. Обрушение произошло на первом этаже здания. По информации канала, инцидент произошел в адыгейском поселке Энем. Дети находились на уроке, когда на них неожиданно посыпались фрагменты потолка. Один из учеников попал в больницу с ушибом плеча, остальные школьники не получили серьезных травм. Как отметили сами дети, перед обвалом в классе тряслись стены.