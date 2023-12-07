В московской школе отреагировали на информацию о массовом отравлении детей Директор школы в Москве опроверг информацию об отравлении детей антисептиком

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Исполняющий обязанности директора московской школы № 1286 Михаил Аникеев в разговоре с изданием «Подъем» назвал ложной информацию СМИ о массовом отравлении детей после использования антисептика для рук. Он объяснил, что причиной беспокойства стал едкий запах, но после проветривания кабинета все прошло.

Информация о том, что у 20 учеников школы № 1286 появилась сыпь после антисептика, не соответствует действительности. Средство, принесенное из дома, использовала только одна ученица. После того как она обработала руки антисептиком, в кабинете появился сильный запах, поэтому классный руководитель решила проветрить помещение, — рассказал он.

Аникеев добавил, что несколько человек пожаловались на головную боль и першение в горле, но им незамедлительно оказали медицинскую помощь. Врачи заключили, что угрозы здоровью детей нет и им не требуется госпитализация.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что порядка 20 учеников школы № 1286 в Москве почувствовали недомогание из-за антисептика, которым воспользовалась их одноклассница. По его данным, у детей началась аллергическая реакция, кашель и головные боли и им потребовалась помощь медиков.

До этого сообщалось, что в Москве школьница едва не умерла от отравления противовирусными таблетками. 14-летняя девочка принимала лекарство, чтобы не подхватить вирус в сезон ОРВИ. Ее увезли на скорой из квартиры.