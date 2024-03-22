В Московской области ликвидируют крупный пожар в «Крокус Сити Холле» Пожарные вывели около 100 человек из подвала «Крокус Сити Холла»

Фото: NEWS.ru

Огнеборцы вывели из подвала «Крокус Сити Холла» порядка 100 человека, сообщает корреспондент NEWS.ru. На данный момент проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей.

Ранее в Минздраве Московской области рассказали корреспонденту NEWS.ru, что к «Крокус Сити Холлу» направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Спецслужбы региона готовы были оказать необходимую поддержку всем, кому она потребуется.

По данным РИА Новости, стрельбу в концертном зале начали минимум три человека в камуфляже. При этом источник Telegram-канала SHOT сообщил, что минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе». Несколько террористов забаррикадировались в горящем здании.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». На видео с места происшествия были слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытались найти укрытие внутри здания. Сами музыканты не пострадали.