В московской квартире взорвался углекислотный баллон для аквариума

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В квартире на севере Москвы взорвался углекислотный баллон для аквариума объемом 240 литров, сообщил Telegram-канал «112». В результате инцидента разбита люстра и стеклянные изделия, а также выбиты межкомнатные двери. Никто из жильцов не пострадал.

По данным канала, хозяин квартиры принес пятилитровый баллон после дозаправки. Предварительно, в него закачали слишком много углекислоты, что могло послужить причиной взрыва.

9 марта в жилом доме в Чите произошел взрыв газа. В МЧС отметили, что в результате взрыва были разрушены два этажа дома. Спасатели смогли вытащить из-под завалов восемь человек, включая двоих детей. По предварительным данным, причиной взрыва стала испытательная подача топлива по изношенному оборудованию.

8 марта в жилом доме на юге Москвы произошел взрыв, в результате пострадал один человек. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в доме по адресу: Липецкая улица, 14, корпус 1, взорвался аэрозольный баллончик бытовой химии. Возгорания не произошло. Столичная прокуратура уточнила, что взрыв произошел в ванной комнате одной из квартир.