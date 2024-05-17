В московской интеллигентной семье сын зарезал отца Москвич зарезал отца и попытался покончить с собой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 17 мая 30-летний сын зарезал 69-летнего отца и попытался покончить с собой. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, передает пресс-служба столичной прокуратуры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

По данным следствия, 17 мая 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Братиславская в городе Москве, в ходе внезапной ссоры избил своего отца. От полученных повреждений потерпевший 1955 года рождения скончался на месте происшествия, — сообщили в столичном Следкоме.

По данным MK.RU, семья, где произошел криминал, была интеллигентной. Отец в разные годы был председателем совета директоров морского порта «Эгвекинот», входил в состав совета директоров ЦНИИ металлургии и материалов и брянского филиала Газпрома. Также он трудился экспертом в РАНХИГС. Сын закончил институт нефти и газа им. Губкина.

Ранее в Уфе вынесли приговор 37-летнему жителю, который до смерти забил 60-летнего отца. В исправительной колонии строгого режима он проведет шесть лет и шесть месяцев. Мужчина напал на родственника, который отчитывал его за большое количество кредитов и переплаты по ним. ЧП произошло 2 октября в гараже. В следующие дни сын помогал матери и брату искать отца, а, когда труп родителя нашелся в гараже, отпрыск попытался скрыться. Его задержали в Самарской области.