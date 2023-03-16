В московской гостинице запретили подходить к окнам из-за Путина Постояльцам отеля Swissotel в Москве запретили открывать шторы в номере из-за приезда Путина

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Клиенты гостиницы Swissotel в Москве обнаружили в своих номера предупреждение, запрещающее 16 марта с 12 до 17 часов подходить к окнам и открывать шторы, пишет издание «Подъем». В администрации отеля пояснили, что это связано с визитом президента Владимира Путина в Дом музыки, который находится напротив их здания. Если гостей не устраивают подобные ограничения, администрация решает их в индивидуальном порядке.

Это связно с тем, что у нас проходит правительственное мероприятие в Доме музыки и, к сожалению, 16 марта с 12 до 17 часов нельзя открывать окна. Это для безопасности гостей. Если постояльцы у нас интересуются [компенсациями], мы решаем всё в индивидуальном порядке, — заявили в администрации.

16 марта Владимир Путин выступает на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в столичном Доме музыки. Ранее возле здания были задержаны два журналиста издания MSK1.ru.

На протяжении пандемии Путин долгое время на официальных встречах использовал длинные столы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснял, что это связано с мерами эпидемиологической безопасности.